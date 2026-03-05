東京時間17:34現在 香港ハンセン指数 25321.34（+71.86+0.28%） 中国上海総合指数 4108.57（+26.09+0.64%） 台湾加権指数 33672.94（+844.06+2.57%） 韓国総合株価指数 5583.90（+490.36+9.63%） 豪ＡＳＸ２００指数 8940.32（+39.11+0.44%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 79527.50（+411.31+0.52%） ５日のアジア株は軒並み上昇。前日の米国株の上昇を受けて、アジア株は買いが広が