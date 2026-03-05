俳優の岩瀬洋志が5日、東京・ヨドバシJ6ビルで開催された『ULTIMUNE with LISA POP UP EVENT』に出席。美容へのこだわりについて語った。【画像】オールホワイト衣装で“つや美肌”を見せつけた岩瀬洋志（別カット）欠かせない美容ルーティンを聞かれ「僕は毎朝、仕事前にコールドシャワーを浴びて身体を一度起こしています。シャキッとするし、血行も良くなるので3年くらい続けいて、冬でもしています」と告白。また、美容