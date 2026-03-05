第98回選抜高校野球大会（19日開幕・甲子園）の組み合わせ抽選会は6日、大阪市内で行われる。前回覇者の横浜（神奈川）や昨夏の選手権大会を制した沖縄尚学、秋の明治神宮大会で優勝した九州国際大付（福岡）などの対戦カードが注目される。32校が出場。同一地区の学校同士は準々決勝まで、同一都道府県の学校同士は決勝まで対戦しないようブロックやゾーンを振り分ける。開会式の選手宣誓は出場校の主将全員による抽選で決定