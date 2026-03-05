19日開幕の第98回選抜高校野球大会で、日本高野連など主催者が選手や審判、関係者への誹謗中傷や差別的な言動への対策として交流サイト（SNS）などを監視すると5日、発表した。対象はX（旧ツイッター）と「ヤフーニュース」のコメント欄。内容によって削除要請や法的措置などを行う。昨夏の全国選手権大会では出場校の暴力事案の情報がSNSで拡散したのに伴って部員や学校への攻撃的なメッセージも増え、大会途中の辞退に至った