長年、乳幼児保育に携わり、顕著な功績を収めた保育士をたたえる「優良保育士表彰式」が岡山市北区で開かれました。 【写真を見る】優良保育士表彰式岡山県と広島県から選ばれた7人を表彰今回で75回目山陽新聞社会事業団【岡山】 2025年度の優良保育士は岡山県と広島県から選ばれた7人です。乳幼児保育に携わり、功績が顕著な保育士を山陽新聞社会事業団が毎年表彰していて、今回で75回目になります。式では、桑原功理事長