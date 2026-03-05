ヴィッセル神戸は、ブレンビー(デンマーク)のFW内野航太郎(21)を期限付き移籍で獲得したことを発表した。移籍期間は今季のJ1百年構想リーグ終了までとなる。神戸での背番号は「40」になるという。内野は横浜F・マリノスのアカデミーで育ち、横浜FMユースを経て筑波大へ進学。2025年7月にブレンビーに加入し、海外挑戦をスタートした。これまでデンマーク1部リーグのスーペルリーガで通算5試合に出場していた。世代別の日本代表