春の話題です。きょうは二十四節気のひとつ、虫が活発に動き始めると言われる啓蟄です。 【写真を見る】松の木につく害虫を誘い込み駆除！ "啓蟄"に 春を感じる「松の胴巻き外し」（山形） 虫が本格的に動き出す前に、山形県鶴岡市では松の木の胴巻き外しが行われました。 鶴岡公園では、１０月に松につく害虫を誘い込んで駆除するために、ワラでできたコモと言われるものを園内の松の木に巻いていて、「松の胴巻き」と言われて