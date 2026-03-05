オーディオテクニカは、宮城県気仙沼の伝統産業「サメ漁」との共創で生まれたポータブルレコードプレーヤー「SHARK BURGER（シャークバーガー）」の先行販売を、クラウドファンディング（クラファン）「Makuake」で開始した。販売期間は5月15日まで。数量限定の割引プラン（最大15％オフ）も用意されている。一般販売は7月を予定している。●伝統産業とアナログの魅力を次世代へSHARK BURGERは、1982年に誕生したレコードを挟