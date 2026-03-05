【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ASIAN KUNG-FU GENERATIONの新曲「スキンズ」が、4月2日からスタートするTVアニメ『Dr.STONE SCIENCE FUTURE』第3クールのオープニングテーマに決定。5月27日にこの曲を表題とするニューシングル「スキンズ」がリリースされることも発表された。 ■アニメPVで音源の一部が解禁 TVアニメ『Dr.STONE』の最終（ファイナル）シーズンとなる第4期