日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月5日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯野村証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 3月限8675(4234) 6月限 415( 415) TOPIX先物 3月限2829(1797) 6月限 969( 569) 日経225ミニ 3月限4573(4547)