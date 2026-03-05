日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月5日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 3月限 23563( 21362) 6月限3065(1965) TOPIX先物 3月限 34544( 32401) 6月限2101(1701) 日経225ミニ 3月限313644(313556