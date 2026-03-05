日本取引所が公表したオプション手口情報によると、5日の日中取引における日経225コールオプション（期近2026年3月限・SQ 3月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯5万6250円コール 取引高(立会内) BNPパリバ証券 3( 3) ソシエテジェネラル証券 2( 2) ABNクリアリン証券 2( 2) 三菱UFJeスマート