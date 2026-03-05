大阪3月限 日経225先物55140+890（+1.64％） TOPIX先物3685.5+47.5（+1.30％） 日経225先物（3月限）は前日比890円高の5万5140円で取引を終了。寄り付きは5万6300円と、シカゴ日経平均先物（5万6370円）にサヤ寄せする形で、買いが先行して始まった。開始直後に5万6070円まで上げ幅を縮めた後は上へのバイアスが強まり、前場中盤にかけて5万6640円まで買われた。ただし、買い一巡後は利益確定に伴うロング解消