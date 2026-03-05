警察によりますと、5日午後6時現在、長崎自動車道下りの中尾トンネル内で10トントラックの故障のため、走行車線を規制しているということです。 午後5時50分頃、通報があり、トラックから一時的に白煙があがったものの、ケガ人はいないということです。