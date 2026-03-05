27年前、愛知・名古屋市西区で起きた主婦殺害事件で逮捕された女について、名古屋地検は殺人罪で起訴しました。名古屋市の無職・安福久美子被告（69）は、1999年11月13日、西区稲生町のアパートの一室で、高羽奈美子さん（当時32）の首を刃物のようなもので複数回突き刺すなどして殺害した罪に問われています。奈美子さんの夫の悟さんは「警察から聞いてるのは、私のことは『奈美子の夫』と呼んで、名前では呼んでないということと