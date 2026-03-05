昨年12月14日の香港ヴァーズ10着後、検疫と放牧を挟んで金鯱賞（3月15日、中京芝2000メートル）に向けて調整を進めている菊花賞馬アーバンシック（牡5＝武井、父スワーヴリチャード）は香港のクイーンエリザベス2世カップ（4月26日、シャティン芝2000メートル）に予備登録する。5日、シルクホースクラブが発表した。金鯱賞は三浦との新コンビで臨むと既に発表されている。この日の1週前追いは先週に続いて三浦が騎乗し、美浦