税金や社会保険料をあわせた来年度の「国民負担率」は45.7%になる見通しです。“年収の壁”の引き上げなどを受け、負担率は2年連続で下がります。財務省は、国民が税金や社会保険料をどれだけ払っているかを示す「国民負担率」を毎年試算しています。それによりますと、来年度は45.7%で、今年度より0.4ポイント下がる見通しです。このうち▼28.0%分が税負担、▼残る17.6%分が年金や医療などの保険料負担です。“年収の壁”の引き上