人工知能（ＡＩ）を発明者とする特許出願を特許庁が却下したのは違法だとして、米国人の技術者が国に却下処分の取り消しを求めた訴訟で、最高裁第２小法廷（岡村和美裁判長）は４日付の決定で原告側の上告を退けた。「発明者は人間に限られる」として請求を棄却した１審・東京地裁と２審・知財高裁の判決が確定した。１、２審判決によると、原告は２０２０年、自らがつくったとするＡＩ「ダバス」が考えた食品容器などの出願書