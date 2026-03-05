中国の国会にあたる全人代＝全国人民代表大会が5日開幕し、2026年の経済成長率の目標を「4.5〜5％」とし、2025年から引き下げることを発表しました。全人代は5日午前、北京の人民大会堂で開幕し、李強首相は政府活動報告で2026年の経済成長目標を2025年の「5％前後」から引き下げ達成に幅を持たせた「4.5〜5％」にすると明らかにしました。特別国債を発行し消費財の買い換え支援策を実施するなど、低迷する国内消費を喚起したい考