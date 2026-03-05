◇イングランド・プレミアリーグブライトン0―1アーセナル（2026年3月4日英国・ブライトン）ブライトンのMF三笘薫（28）が左足首を負傷した。ホームのアーセナル戦に中盤の左サイドで先発。0―1の前半12分にシュートを放った際に相手DFガブリエウと接触して患部を捻り、倒れ込んだ。その後も足を気にする様子を見せながらプレーを続けたものの、前半終了時に自ら交代を求めて退いた。ヒュルツェラー監督は三笘に関し「試