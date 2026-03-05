◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド（5日〜10日、東京ドーム）プレミア12の王者、チャイニーズ・タイペイがオーストラリアに完封負けする波乱の幕開けとなりました。この試合でSNSをわかせた話題の1つに芝生の明るさがありました。東京ドームは3月3日に7年ぶりに人工芝を張り替えたことを発表。「アスリートの足元を支える安定性と、多種多様なイベントに対応できる耐久性を一段と高めた最新の人工芝を採用」していると