日本原水爆被害者団体協議会（被団協）は5日、米国とイスラエルによるイラン攻撃について「国連憲章を蹂躙し、国際法違反は明白だ」と抗議し、即時停戦を求める声明を出した。反撃したイランにも「一刻も早い対話の開始」を求めた。