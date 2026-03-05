2026年4月18日(土)・19日(日)の2日間、札幌の大和ハウス プレミストドームにて開催されるフェス型音楽ライブイベント＜JAL SAPPORO MUSIC EXPERIENCE 2026＞の第3弾出演者としてtimeleszの出演が発表された。timeleszは4月19日(日)公演へ出演が決定。昨年、新体制となって初めてのアルバムリリース、全国アリーナツアー、そしてドームツアーを大成功に収めた彼らが＜JAL SAPPORO MUSIC EXPERIENCE 2026＞のステージを熱く盛り上げ