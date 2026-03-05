北陸鉄道グループは今月15日のダイヤ改正で、7区間の路線バスの運行を廃止すると発表しました。背景にあるのは、利用者の減少と運転士不足。地域交通の要でもあるバスが抱える課題と対策を取材しました。通勤、通学はもちろん、全国からやってくる観光客。日々、多くの人が行き交う金沢駅で、市内交通の要となっているのが路線バスです。全国的に運転士不足が課題となり、金沢市内でも廃止や減便が相次いでいます。今月3日、