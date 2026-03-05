石川県は、市町が作成する津波ハザードマップの基礎となる「津波浸水想定」の改定作業に入りました。改定は2017年度以来で、国が能登半島地震後に公表した日本海の活断層を反映させます。5日に開かれた地震や津波の専門家らで作る津波浸水想定調査検討会。会合では、浸水想定の基となる地震の震源域が協議され、現在の想定で用いている7つの活断層に、国がおととし8月に公表した石川、富山沖の7つを加えることが決まりました