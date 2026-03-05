金利上昇のトレンドが続き、お得な定期預金に預けたいと考える方が増えています。この記事では全国から申し込める定期預金を対象に、キャンペーン内容も踏まえた金利ランキングを紹介します。どの銀行に預けようか迷っている方は、ぜひ参考にしてください。【2026年3月版】定期預金の金利ランキング預金金利のランキングでは、1位が大和ネクスト銀行となりました。2位には豊川信用金庫 インターネット支店、3位にはUI銀行が続きま