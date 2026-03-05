一時は異常値とも言われるほどの高騰を見せた高級腕時計市場。ロレックスを筆頭に、買いたくても買えない状況が続いたが、2025年はその熱狂が一段落した年でもあった。では、2026年はどんな推移を見せるのか。ということで今回は時計市場の現状と今後について、大手買取専門店「買取大吉」の鑑定士・木村健一さんに話をお聞きした。○一定の落ち着きを見せた時計相場！依然として強いモデルは……――時計市場の中心はやはりロレッ