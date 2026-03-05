DEZERTによる主催ライヴ＜DEZERT PARTY Vol.18＞が2月27日に東京キネマ倶楽部で開催された。本記事ではオフィシャルからのレポートをお届けする。◆ライヴ写真この企画は2011年から不定期開催されているDEZERTの主催ライヴであり、そのタイミングとバンドのベクトルに応じて、彼らが“対バンしたい相手”とぶつかるという純度の高いイベントだ。最後に開催されたのは2025年5月の恵比寿リキッドルームで、その際はDIAURAに加え、Sup