「ABEMA」オリジナル“人生再スタートバラエティ”『資産、全部売ってみた』の最終回となる#3が5日に放送された。#3では、#3では、母のフィリピン料理店開業を目指し、自らの売れる資産を売却、貯金と合わせて390万円を準備したゆきぽよが、飲食店開業のリアリティを学ぶため、飲食店経営者として成功を収めているタレント・はるな愛のもとを訪れる。【写真】ゆきぽよがガチ相談する恩人とはこの番組は、崖っぷちに立つ芸能人