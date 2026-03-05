Netflixシリーズ実写版『ONE PIECE』シーズン2 来日記者会見が5日、都内で開催。イニャキ・ゴドイ（モンキー・D・ルフィ役）、新田真剣佑（ロロノア・ゾロ役）、エミリー・ラッド（ナミ役）、ジェイコブ・ロメロ（ウソップ役）、タズ・スカイラー（サンジ役）が揃って会見に登場し、“麦わらの一味”の絆を明かした。【写真】実写版ルフィ・ゾロ・ナミ・ウソップ・サンジが来日！『ONE PIECE』は、「週刊少年ジャンプ」（集英