4月よりTBSほかにて放送開始されるTVアニメ『灰原くんの強くて青春ニューゲーム』のオープニングテーマに前島亜美の新曲「Fly Again!!」が、エンディングテーマに愛美の新曲「ドラマチック逃避行」が決定した。今作アニメは「HJ小説大賞2020年間最優秀賞」を受賞した人気シリーズ『灰原くんの強くて青春ニューゲーム』（HJ文庫／ホビージャパン）を原作とした作品。高校デビューに失敗し、灰色の青春時代を過ごした主人公・灰原夏