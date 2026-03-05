ソフトバンク・小久保裕紀監督が５日、ＷＢＣ台湾代表でオーストラリア戦に好投した徐若熙（シュー・ルオシー）に期待感を高めた。先発で４回を２安打無失点の東京ドームでの投球内容をチェック。「見ましたよ。独特の緊張感の中であれだけ投げられれば、こっちも期待してしまいますよね」と語った。昨季は台湾プロ野球・味全に所属した２５歳の右腕。ソフトバンクが日米争奪戦の末に３年総額１５億円規模の大型契約で獲得に成