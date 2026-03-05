【モデルプレス＝2026/03/05】純烈の酒井一圭がプロデューサーを務める4人組男性グループ・モナキの楽曲「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」がTikTokを中心に流行中。芸能人も続々と同曲のカバー動画をアップし、注目を集めている。【写真】SNSでバズリ中の純烈弟分メンバー4人◆モナキ、デビュー前にも関わらずTikTokで異例のバズモナキは、スーパー銭湯アイドル「純烈」のリーダー兼プロデューサーの酒井一圭がプロデュー