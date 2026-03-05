◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組オーストラリア３―０台湾（５日・東京ドーム）開幕勝利を飾ったオーストラリアが、９回に大会初の“チャレンジ要求”を行った。９回裏、台湾の先頭打者がショートへのゴロを打ち、一塁はセーフの判定。するとオーストラリアのニルソン監督は、ベンチからヘルメットをポコポコとたたくような動作をみせた。ヘルメットをたたくのは映像によるリプレー検証を求めるメジャー流「チャレンジ」要求の合