旧統一教会に対する解散命令請求で4日、東京高裁は東京地裁の決定に続き、教団に解散を命じる決定を出しました。しかし、母親が現役信者で多額の献金をしていたという愛知県の男性が取材に応じました。 「母親がお金を取り返そうとしない限り、家族が(お金を)取り返すのは難しい状況は変わっていない」（母親が現役信者の愛知県内に住む40代男性） 60代の母親が現役信者という愛知県に住む40代の男性です。 「信仰心