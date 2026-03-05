PassCodeが3月4日、フルアルバム『INSIGNIA』から約9ヶ月ぶりの音源となるCDシングルをリリースした。表題曲「Liberator」は2026年1月クール TV アニメ『「お前ごときが魔王に勝てると思うな」と勇者パーティを追放されたので、王都で気ままに暮らしたい』のオープニングテーマ。重厚なバンドサウンドの中核を突き抜けるシャウトや壮麗なクワイアコーラスは素晴らしく、これまでの約10年の経験と、新たに進む真っ直ぐな道を重ね合