6日の天気予報 5日(木)は高気圧に覆われて岡山・香川の各地で晴れました。5日は二十四節気の「啓蟄」。冬ごもりをしていた昆虫などが地上に出てくるころとされ、まさにそんな陽気の一日となりました。 6日(金)は一転、前線や湿った空気の影響で雨が降り、空気がひんやりと感じられそうです。午前中から雲が広がり雨が降ったりやんだりで、昼過ぎから夜のはじめにかけては本降りの雨となりそうです。 今週始めの雨ほど