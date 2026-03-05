福岡県のインフルエンザ感染者は、2週連続で前の週を下回りました。ただ、インフルエンザ警報は15週連続で出されていて、県は感染対策を呼びかけています。福岡県によりますと、3月1日までの1週間に県内の医療機関から報告されたインフルエンザの感染者は、1医療機関あたり25.27人でした。前の週と比べて0.59倍と、2週続けて前の週の感染者数を下回りましたが、15週連続でインフルエンザ警報が発表されています。県は、手洗いやせ