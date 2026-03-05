ダスキン（大阪府吹田市）が運営する「ミスタードーナツ」が、春の定番商品「桜もちっとドーナツ」シリーズを3月11日から期間限定で販売。「春の桜にいちごが咲いた」をテーマにしたドーナツ全4種がラインアップされています。【画像】「かわいい！」これが、スリーブに隠れている「桜の妖精」です！同シリーズは、2022年に初登場。2019年に初めて発売された「桜が咲くドドーナツ」シリーズに、「もちっとした食感」を加えた