レアル・ソシエダが国王杯の決勝に進出スペイン1部レアル・ソシエダは現地時間3月4日、スペイン国王杯準決勝の第2戦でアスレティック・ビルバオと対戦し、1-0で勝利した。2戦合計2-0として2019-20シーズン以来、6年ぶりの決勝進出。負傷中のMF久保建英らと喜び合うワンシーンが「ちょっと前には考えられなかった光景」などと注目を集めている。久保を負傷で欠くソシエダだが、0-0のまま迎えた後半42分にミケル・オヤルサバルが