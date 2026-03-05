２月２７日、黒竜江建竜鋼鉄の圧延工場にある鋼管深加工ラインでシームレス鋼管の抜き取り検査を行う品質管理担当者。（双鴨山＝新華社記者／王松）【新華社双鴨山3月5日】中国黒竜江省双鴨山市にある鉄鋼メーカーの黒竜江建竜鋼鉄では、今年初めから主要生産ラインが継続的に稼働し、安定した秩序ある操業を維持している。主力製品の生産量と販売量はいずれも計画値に達し、第1四半期の好調なスタートを切った。２月２７日、黒