２日、「哈達（ハダ＝儀礼用絹布）を教師に贈り、新学期のあいさつをする小学生。（フフホト＝新華社配信）【新華社フフホト3月5日】中国内モンゴル自治区で2日、多くの幼稚園や小学校が春節（旧正月）明けの初登校日を迎えた。子どもたちは伝統的な儀式や無形文化遺産の展示・実演、ウインタースポーツなどを通じて特別な時間を過ごした。オルドス市烏審旗第四小学校では、整列した児童らが馬頭琴を合奏。軽快なリズムに合わ