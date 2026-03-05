阪神電鉄が主催するシーズン前恒例の「阪神タイガース激励会」が5日、大阪市内で行われた。WBC組を除く1、2軍の首脳陣、選手、球団フロント、電鉄関係者ら200人以上が出席した。秦雅夫球団オーナー（68）から「石井投手のアクシデントがあったが、これが組織を強くする。セ・リーグの覇者となり、日本シリーズでパの覇者に勝ってほしい」と激励された藤川球児監督（45）は「明日からの甲子園でのオープン戦でも日々没頭し、挑