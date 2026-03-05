女性になりすましてマッチングアプリに登録して、生活費を貸してほしいなどとウソを言って、男性から現金をだましとったとして48歳の兄と46歳の妹が逮捕されました。警視庁によりますと、沖縄県糸満市に住む里学容疑者と妹の枝理子容疑者は去年、マッチングアプリで知り合った50代の男性に交際をほのめかしたうえで、生活費を貸してほしいなどとウソを言って現金4万円をだましとった疑いがもたれています。2人は、インターネットで