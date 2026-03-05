アメリカ、イスラエルとの攻撃の応酬が続く中、イランの革命防衛隊は5日、「アメリカのタンカーを攻撃し、炎上させた」と主張しました。イスラエル軍は5日、新たな大規模攻撃を開始していて、各地で爆発音が確認されているということです。イランの赤新月社は100を超える民間施設が攻撃を受け、21の医療関連施設が深刻な被害を受けたと発表しています。こうした中、イランの報復攻撃も続いています。イラン国営メディアによります