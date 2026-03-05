去年1年間の特殊詐欺の被害額が前年からおよそ2倍の1414億2000万円と、過去最悪となる中、特殊詐欺の被害防止を目的とした「警察庁推奨の防犯アプリ」の運用がきょう（5日）始まりました。警察庁楠芳伸 長官「スマホへの国際電話を遮断するなどの機能を有する詐欺対策アプリを『警察庁推奨アプリ』として認定し利用を推奨することで、特殊詐欺などの被害防止を推進していきます」警察庁が推奨するのは、NTTタウンページとト