ボートレースびわこのヴィーナスシリーズ第23戦「びわこヴィーナス！第6回酒処京都新京極スタンド杯」は3日目を終えた。山下夏鈴（27＝三重）は2日目7Rで不良航法を取られて減点10。窮地に追い込まれた中、3日目7Rではリングとキャリアボデーを換えて臨んだ。トップスタートを決めると2コースから捲って勝利。「昨日が悔しすぎて寝られなかった」。気迫を前面に押し出した走りで次につなげた。足に関しては「整備をしていい