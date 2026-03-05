国民民主党の玉木代表は５日の党会合で、食料品を対象とした消費税減税や給付付き税額控除を検討する超党派の「社会保障国民会議」に参加する意向を表明した。同党は会議への参加条件として、会議の公開など透明性の確保や、「有識者会議」の人選への関与などを与党側に求めてきた。玉木氏は「こちらの要請を受け入れてもらった」と説明した。同党は食料品のみの消費税減税に反対の立場で、玉木氏は「外食産業や農家などから