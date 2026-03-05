◇オープン戦ロッテ1―0楽天（2026年3月5日静岡県草薙総合運動場硬式野球場）ロッテは先発のドラフト2位左腕・毛利が3回を1安打無失点、小野、高野脩がそれぞれ1回無失点、ロングが3回無安打無失点、広池が1回無失点と5投手の継投で完封リレー。3回2死一、三塁から山口の中前適時打で奪った1点を守り、今季オープン戦5試合目にして初白星を飾った。サブロー監督は「今日はピッチャー陣が頑張りましたね」と投手陣をほめ