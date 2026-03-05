「ヴィーナスシリーズ酒処京都新京極スタンド杯」（５日、びわこ）４日目は予選最終日。勝負駆けの注目は山下夏鈴（２８）＝三重・１２１期・Ｂ１。２日目に不良航法で減点１０を取られて「悔しくて寝られんかった」とうっぷんがたまりまくったが、３日目７Ｒで１着。「整備もやめようかと思ったが、やって正解。２コースになってどうかと思ったが、伸びは良くなったし、乗り心地も良かった。この足なら減点を取られるこ